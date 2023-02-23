Dawid Ryndak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Ryndak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Ryndak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Ryndak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Ryndak 12 Mart 1989 tarihinde Dynów şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Ryndak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Ryndak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT GLORY Private Limited Company yapmaktadır. Dawid Ryndak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dawid Ryndak'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Ryndak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Ryndak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Ryndak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Ryndak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2010 yılında Orzel Balin

31 Aralık 2010 yılında Z. Sosnowiec

1 Şubat 2011 yılında Skalka Zabnica

30 Haziran 2011 yılında Z. Sosnowiec

18 Temmuz 2013 yılında Dolcan Zabki

26 Şubat 2014 yılında Legionovia

1 Temmuz 2014 yılında Z. Sosnowiec

11 Temmuz 2017 yılında P. Niepolomice

14 Ocak 2019 yılında Z. Sosnowiec

Dawid Ryndak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Ryndak şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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