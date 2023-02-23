Dawid Szot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Szot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Szot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Szot 29 Nisan 2001 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Szot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Dawid Szot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Dawid Szot'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Szot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Szot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Szot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Szot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2018 yılında Wisla U19

6 Şubat 2019 yılında Wisla Krakow

Dawid Szot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Szot şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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