Dawid Szufryn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szufryn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Szufryn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Szufryn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Szufryn 29 Mayıs 1986 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Szufryn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Szufryn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Dawid Szufryn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 7 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Dawid Szufryn'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Szufryn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Szufryn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Szufryn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Szufryn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Sandecja II

1 Temmuz 2005 yılında Sandecja

1 Ocak 2009 yılında Polonia Bytom

1 Temmuz 2009 yılında Kolejarz Stroze

7 Temmuz 2014 yılında Sandecja

Dawid Szufryn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Szufryn şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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