Dawid Szymonowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szymonowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawid Szymonowicz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dawid Szymonowicz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dawid Szymonowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szymonowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawid Szymonowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szymonowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Szymonowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Szymonowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Szymonowicz 7 Temmuz 1995 tarihinde Lidzbark Warmiński şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Szymonowicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Dawid Szymonowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Szymonowicz'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dawid Szymonowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Szymonowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dawid Szymonowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Szymonowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında St. Olsztyn II

14 Eylül 2012 yılında Stomil

1 Ocak 2016 yılında Jagiellonia

6 Eylül 2017 yılında Zlate Moravce

31 Aralık 2017 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2018 yılında Termalica

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2019 yılında Rakow

14 Ocak 2020 yılında Jagiellonia

20 Ağustos 2020 yılında Cracovia

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2021 yılında Warta Poznań

Dawid Szymonowicz kimdir

Dawid Szymonowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Szymonowicz şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Polonia Lidzbark Warmiński, DKS Dobre Miasto, OKS 1945 Olsztyn (2009-2011)

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Dawid Szymonowicz nereli

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