Dawid Tkacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Tkacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Tkacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Tkacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Tkacz 25 Ocak 2005 tarihinde Łęczna şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Tkacz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Tkacz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Dawid Tkacz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Tkacz'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Tkacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Tkacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Tkacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Tkacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Gornik Leczna

Dawid Tkacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Tkacz şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dawid Tkacz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Górnik Łęczna

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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