Dawid Wojtyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Wojtyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Wojtyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Wojtyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Wojtyra 24 Haziran 1998 tarihinde Olesno şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Wojtyra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JD Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Wojtyra'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Wojtyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Wojtyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Wojtyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Wojtyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Truskolasy

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Truskolasy

1 Temmuz 2019 yılında Znicz Klobuck

2 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

4 Şubat 2022 yılında Sokol Ostroda

30 Haziran 2022 yılında Skra Czesto.

8 Temmuz 2022 yılında Olimpia Elblag

31 Aralık 2022 yılında Skra Czesto.

Dawid Wojtyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Wojtyra şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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