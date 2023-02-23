Dawid Zieba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Zieba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Zieba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Zieba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Zieba 25 Ocak 2005 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Zięba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Zieba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dawid Zieba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dawid Zieba'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dawid Zieba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Zieba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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8 Nisan 2019 yılında Lech Academy

1 Ağustos 2020 yılında Lech U19

8 Eylül 2021 yılında Lech Poznan II

4 Şubat 2023 yılında Wisla Plock

Dawid Zieba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Zieba şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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