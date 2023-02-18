Dawoud Jalinous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawoud Jalinous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawoud Jalinous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawoud Jalinous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawoud Jalinous 8 Mart 1999 tarihinde Eggenfelden şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,İran uyrukludur.Gerçek adı da Dawoud Dominik Jalinous şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawoud Jalinous Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dawoud Jalinous, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dawoud Jalinous'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dawoud Jalinous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawoud Jalinous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawoud Jalinous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawoud Jalinous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Augsburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2019 yılında NK Osijek II

25 Temmuz 2019 yılında NK Brda

13 Ağu 2020 yılında NK Rudes

1 Eylül 2021 yılında ND Primorje

26 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

Dawoud Jalinous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawoud Jalinous şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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