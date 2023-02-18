Dawson Bojanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawson Bojanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawson Bojanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawson Bojanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawson Bojanic 10 Haziran 2003 tarihinde Adelaide, South Australia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Dawson Billy Aleksandar Bojanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawson Bojanic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dawson Bojanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dawson Bojanic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dawson Bojanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawson Bojanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawson Bojanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawson Bojanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Dawson Bojanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawson Bojanic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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