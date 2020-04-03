Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da polis, birkaç gün önce sokağa çıkanlara karşı sert mücadelede bulunurken bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için şarkı söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler "evde kal" çağrısında bulunuyor. Yapılan söz konusu çağrıya uymayan bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı getirilirken Hindistan'da da 21 günlük sokağa çıkma yasağı süreci devam ediyor. Yasağa uymayarak sokağa çıkanlara karşı Hint polisin sert mücadelesi dünya gündemine oturmuştu. Hint halkı ise artık korona virüsünün tehlikesini ciddiye aldı ve çoğunun evlerine çekildiği gözlemlendi. Hint polisi de bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için sokak sokak gezerek şarkı söyledi. Hindistan'ın birkaç eyaletinde polisin bu nazik davranışı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Vatandaşlar bu kez polisi alkışladı.

Kalküta eyaletinde polis, ünlü bir şarkın sözlerini değiştirip korona virüsü ile ilişkilendirerek yeniden seslendirdi. Şarkının yeni sözleri vatandaşları hem virüs hakkında uyardı, hem de eğlendirdi. Farklı eyaletlerde polisin seslendiği şarkılar balkonlarda bekleyen vatandaşlara moral oldu.

Kaynak: İHA