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  3. Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

Dayak yediğini söyleyerek hastaneye ihbarda bulunan 39 yaşındaki Mustafa Baytok’un evinde annesinin ölü bedeni bulundu. Sonrasında cinayet şüphelisi olarak polis gözaltına aldı

Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olayda, Mustafa Baytok’un annesi Ayşe Baytok’u sürekli dövdüğü belirtildi. Komşularının Pazar gününden beri yaşlı kadından haber alamaması ile durum polise bildirildi.

Olay mahalline gelen polis ekipleri çilingirle birlikte kapıyı açtılar ve yaşlı kadının cesedini üzerini çarşafla kaplı bir şekilde buldular. Sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Ayşe Baytok'un hayatını kaybettiği onayladı.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Baytok'un cesedi otopsi yapılması için Nazilli Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Mustafa Baytok 13 Eylül Pazartesi günü üç  kişinin saldırısına uğradığını söyleyerek eve sağlık ekipleri çağırdı. Baytok, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

MERDİVENLERDE KAN İZLERİ

Yaşanan bu olayın sonrasında çatı katına çıkan merdivenlerde kan izleri ve telefon gören komşuları durumu polise bildirdi. Bir gün sonra Ayşe Baytok'un evde ölü bulunmasının ardından oğul Mustafa Baytok tedaviye alındığı hastanede cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

TANIMADIĞIM ÜÇ KİŞİ SALDIRDI

Hastanede polise verdiği ifadede Pazar günü tanımadığı üç kişi tarafından saldırıya uğradığı söyleyen Baytok, gözaltı sonrası alnındaki izi soran polis memuruna ise annesinin kendisine fırlattığı tabaktan dolayı yarıldığını söyledi.

Baytok’un annesini öldürdüğü düşünülen gece olaydan sonra evinin karşısındaki büfeye gittiği, bir süre oturup soda içtiği ve bu esnada oldukça tedirgin olduğu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

OĞLUNA ALKOL ALMAK İÇİN TEKELE GİTTİ

Ayşe Baytok’un oğlu tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı öğrenilirken, ölmeden iki gün önce ise sabah erken saatte oğluna alkol almak için evin altında bulunan tekel bayiine gidip alışveriş yaptığı görüntüler bulundu.

Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu

Sorgusu devam eden Mustafa Baytok’un cinayeti reddettiği bildirildi.

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