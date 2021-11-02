Dayak yiyerek milyonlar kazanıyor! Yakın geleceğin trend mesleği "Stres Koçu" paraya doymuyor!

Hasan Rıza Günay, mesleğini icra etmeden evvel, etrafında bulunan insanların çoğunun iş sahibi olduğunu ancak, kendisinin bir türlü iş bulamadığını, bunun için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Dizi ve film izlemeyi çok seven Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminin "Mazlumu getirin bana" repliğinden esinlenerek 2010 yılında mesleğini hayata geçirdi. Filmde, herhangi bir şeye sinirlenen patron, işçisini stres atmak için dövüyordu. Günay da, eşine veya işine sinirlenen, canı sıkılan, stres atmak isteyen kim varsa onlara bir kapı açtı ve yıllardır kendini dövdürerek, bu ilginç meslekten milyonlar kazandı.