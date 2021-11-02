  1. FOTO GALERİ
  2. İÇ HABERLER
  3. Dayak yiyerek milyonlar kazanıyor! Yakın geleceğin trend mesleği "Stres Koçu" paraya doymuyor!

Dayak yiyerek milyonlar kazanıyor! Yakın geleceğin trend mesleği "Stres Koçu" paraya doymuyor!

"Stres Koçu" adını onaylatan Hasan Rıza Günay, ABD'de ve Türkiye'de ilginç mesleğini icra ediyor. Yıllardır ekmek parasını tekme tokat yiyerek kazandığını belirten Günay'ın müşterileri, genelde kadınlar oluyor.

Dayak yiyerek milyonlar kazanıyor! Yakın geleceğin trend mesleği "Stres Koçu" paraya doymuyor! 1116

Hasan Rıza Günay, mesleğini icra etmeden evvel, etrafında bulunan insanların çoğunun iş sahibi olduğunu ancak, kendisinin bir türlü iş bulamadığını, bunun için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Dizi ve film izlemeyi çok seven Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminin "Mazlumu getirin bana" repliğinden esinlenerek 2010 yılında mesleğini hayata geçirdi. Filmde, herhangi bir şeye sinirlenen patron, işçisini stres atmak için dövüyordu. Günay da, eşine veya işine sinirlenen, canı sıkılan, stres atmak isteyen kim varsa onlara bir kapı açtı ve yıllardır kendini dövdürerek, bu ilginç meslekten milyonlar kazandı.