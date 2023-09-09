Dayı cinayetinde 4 tutuklama

Afyonkarahisar'da bir dayısını öldüren diğer dayısını da ağır yaralayan zanlı ile birlikte 3 kişi daha tutuklandı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. (25) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan dayıları İ.K. (45) ve K.K. (40) ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, E.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle İ.K. ve K.K'ye ateş açtı. İ.K., vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, K.K. ise yaralandı. K.K., ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından E.S., ile amcaları Y.S. (26), A.S.(50), M.S.(47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan katil zanlısı E.S, (25) A.S, (50) M.S. (47) ve M.S (38) tutuklandı. Y.S, (44) H.S. (26) ile Y.S. (26) savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)