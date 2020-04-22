Dayı ve kuzeni öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta iddiaya göre, çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı ve kuzenini öldüren 35 yaşındaki Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Maksutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emrah A. (35), iddiaya göre çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı Ali Ekşi (42) ve teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi (28) ile tartışmış, tartışma sonrası Emrah A., av tüfeğiyle dayısı ve kuzenine ateş açmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Ekşi ile Fethullah Ekşi'nin cansız bedenleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi TIP Fakültesi Morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Emrah A. jandarma ekiplerince tüfeğiyle birlikte yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA