Daykol Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daykol Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daykol Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daykol Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daykol Romero 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Daykol Alejandro Romero Padilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daykol Romero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daykol Romero'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daykol Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daykol Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daykol Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daykol Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında LDU Quito B

1 Ağustos 2020 yılında Chacaritas FC

15 Kasım 2020 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2021 yılında LDU Quito

Daykol Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daykol Romero şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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