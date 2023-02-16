Dayvid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayvid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayvid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dayvid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dayvid 11 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Dayvid Felipe Santana da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dayvid Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dayvid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dayvid'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dayvid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dayvid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dayvid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dayvid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Dayvid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dayvid şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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