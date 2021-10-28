Dazkır ne demek, TDK'ya göre Dazkır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dazkır ne demek? Dazkır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dazkır kelimesi. Peki dazkır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dazkır nedir, dazkır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DAZKIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dazkır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dazkır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ot bitmeyen, tuzlu, kıraç, kurak, yarı bozkır, yarı çöl özelliği gösteren yer

