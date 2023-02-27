D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers 8 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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