DEA Ölçüm Cihazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde DEA Ölçüm Cihazı Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; DEA Ölçüm Cihazı Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan DEA Ölçüm Cihazı Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

DEA Ölçüm Cihazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü Maaşları

DEA Ölçüm Cihazı Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük DEA Ölçüm Cihazı Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR DEA Ölçüm Cihazı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.17

Meslek Adı :

DEA Ölçüm Cihazı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ölçüm için iş emrinin gelmesi, ölçülecek parçanın resim ve boyutlarının verilmesi, ölçüm metodu üzerine gerekliyse bilgi aktarılması, katı model ölçülendirme resmi verilmesi, parçaların ölçüm yerine ulaştırılması işlemlerini sırasıyla gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

DEA Ölçüm Cihazı Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Resmi inceleyip ölçüm yöntemini planlanmak,

c) Ölçülecek boyutları resim üzerinde numaralandırmak,

d) Cihaza uygun ölçüm problarının takarak kalibrasyon yapmak,

e) Plana göre parçayı pleyt üzerine sabitlemek,

f) Resimde belirtilen noktalardan referans oluşturulmak,

g) Ölçümün programa alınması için CNC moda geçmek,

h) Tezgahın çalışması sırasında döner kafa ve kızak hareketlerinde güvenli moda dikkat etmek,

i) Parça ölçümünü yapmak,

j) Ölçüm sonuçlarını sorgulamak,

k) Programı kayda almak,

l) Hazırlanan programın çalışabilirlik testini yapmak,

m) Ölçüm sonuçlarının değerlendirmek,

n) Ölçüm güvenilirliğini kontrol etmek,

o) Sonuçları istenilen formatta ilgililere dağıtmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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