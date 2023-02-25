Deabeas Owusu Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deabeas Owusu Sekyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deabeas Owusu Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deabeas Owusu Sekyere ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Deabeas Owusu Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deabeas Owusu Sekyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deabeas Owusu Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deabeas Owusu Sekyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deabeas Owusu Sekyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deabeas Owusu Sekyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deabeas Owusu Sekyere 4 Kasım 1999 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deabeas Owusu Sekyere Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Deabeas Owusu Sekyere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Deabeas Owusu Sekyere'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Deabeas Owusu Sekyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deabeas Owusu Sekyere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Deabeas Owusu Sekyere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deabeas Owusu Sekyere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2017 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2018 yılında Leixões

2 Temmuz 2018 yılında Freamunde

30 Haziran 2019 yılında Leixões

1 Temmuz 2019 yılında Leixões A23

19 Ağustos 2020 yılında Paide

23 Ağustos 2022 yılında CZ Mighty Lions

Deabeas Owusu Sekyere kimdir

Deabeas Owusu Sekyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deabeas Owusu Sekyere şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sv Amstelland United, AFC Amsterdam (2010-2011), Ajax (2011-2016), FC Twente

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Deabeas Owusu Sekyere nereli

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