Dean Beta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Beta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Beta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Beta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Beta 11 Mayıs 1991 tarihinde Reșița şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Dean Beţa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Beta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dean Beta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dean Beta'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dean Beta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Beta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Beta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Beta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FCM Resita

1 Temmuz 2008 yılında Sportul S.

18 Nisan 2013 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2013 yılında Petrolul

1 Temmuz 2016 yılında Juventus Buk.

7 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2019 yılında CS Mioveni

12 Ağustos 2020 yılında CSA Steaua

Dean Beta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Beta şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dean Beta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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