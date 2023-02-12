Dean Cornelius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Cornelius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Cornelius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Cornelius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Cornelius 11 Nisan 2001 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Cornelius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Dean Cornelius, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dean Cornelius'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dean Cornelius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dean Cornelius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Cornelius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Cornelius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell B

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell FC

Dean Cornelius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Cornelius şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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