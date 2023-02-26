Dean David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean David 14 Mart 1996 tarihinde Nehora şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דין דוד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean David Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Dean David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dean David'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dean David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dean David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

Dean David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean David şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dean David Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Ashkelon, FC Ashdod

İsrail takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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