Dean David Van Rooyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean David Van Rooyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean David Van Rooyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean David Van Rooyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean David Van Rooyen 24 Kasım 1996 tarihinde Stellenbosch, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean David Van Rooyen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Dean David Van Rooyen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Dean David Van Rooyen'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dean David Van Rooyen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/van_deano?s=20&t=6bJvRwLcFadEh7VYEkQ_RQ

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Dean David Van Rooyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean David Van Rooyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dean David Van Rooyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean David Van Rooyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stellenbosch FC

Dean David Van Rooyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean David Van Rooyen şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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