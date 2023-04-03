Dean Kanalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Kanalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dean Kanalas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dean Kanalas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.