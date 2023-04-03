Dean Kanalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Kanalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Kanalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dean Kanalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dean Kanalas 21 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dean Kanalas Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dean Kanalas'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dean Kanalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dean Kanalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Reutlingen Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Dean Kanalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dean Kanalas şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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