Dean Lico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Lico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Lico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Lico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Lico 8 Şubat 2000 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Lico Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Four Lines Sport yapmaktadır. Dean Lico, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dean Lico'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dean Lico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Lico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Lico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Lico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2015 yılında Skënderbeu U17

31 Ağustos 2017 yılında CD Leganés B

31 Ocak 2019 yılında Sporting U19

30 Haziran 2019 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında Lazio U19

22 Eylül 2020 yılında Ascoli

5 Eylül 2021 yılında FK Partizani

30 Haziran 2022 yılında Ascoli

31 Ağustos 2022 yılında KF Skënderbeu

Dean Lico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Lico şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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