DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? Galatasaray'a transfer oldu mu?

Ara transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Newcastle United'da forma giyen DeAndre Yedlin'i gündemine aldı. TRT Spor'un son dakika haberine göre, oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu Yedlin ile çözmenin peşinde. Bunun üzerine DeAndre Yedlin, futbolseverlerin gündemine girdi. Peki, DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'a transfer oldu mu? İşte detaylar...

DE ANDRE YEDLİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

9 Temmuz 1993 doğumlu DeAndre Yedlin, Seattle'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu, sağ bek mevkisinde görev yapıyor. Transfermarkt verilerine göre, 5.00 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan Yedlin, 1,73 boyunda ve sağ ayaklı.

Deandre Yedlin, Emerald City (2004-2006), Northwest Nationals (2006-2008), Crossfire Premier (2008-2010), Seattle Sounders (2010-2011) formaları ile profesyonel kariyeri öncesinde mücadele etmiştir.

Profesyonel olarak Sounders FC Academy, Akron Zips (University of Akron), Sounders FC, Tottenham Hotspur, Sunderland, Newcastle United takımlarında forma giydi.

27 yaşındaki sağ bek Yedlin, 5 sezondur formasını giydiği İngiliz ekibi Newcastle United'da 125 maçta 3 gol ve 11 asiste imza attı.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray DeAndre Yedlin'i bedelsiz olarak kadroya katmaya hazırlanıyor. İngiliz basını da oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'a katılacağını yazdı.