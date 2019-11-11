DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde "zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA