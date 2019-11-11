İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde "zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde "zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT