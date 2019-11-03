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  3. DEAŞ terör örgütünün sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı

DEAŞ terör örgütünün sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusunun yakalandığı belirtildi.

DEAŞ terör örgütünün sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

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