DEAŞ terör örgütünün sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusunun yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.
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