DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı!

Milli İstihabarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde düzenlediği harekatı kapsamında DEAŞ lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi can yeleğini patlatarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası ise detayları ortaya çıktı.

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DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, uzunca süredir takip ettiği Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı DEAŞ’ın yeni liderini, 29 Nisan 2023’te düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen “DEAŞ’ın yeni Halifesi’nin” Afrin/Cinderes’te olduğu ve yakın zamanda da yer değiştireceği istihbaratını alan MİT’in özel operasyon ekibi, bölgede gizli bir operasyon düzenledi.

DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı!

KUREŞİ İÇİN "TESLİM OL" ÇAĞRILARI YAPILDI

İçinde kamufle edilmiş yer altı sığınağı da bulunan Suriye’nin kuzey bölgesindeki eve yönelik operasyon yaklaşık dört saat sürdü. Operasyon öncesi Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye “teslim ol çağrıları” yapıldı ancak yanıt alınamadı.

İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI

Bunun üzerine MİT’in özel operasyon ekibi, evin öncelikle çevre-bahçe duvarını, bilahare arka giriş kapılarını ve yan duvarlarını patlatarak hedef binaya girdi. Ancak Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon esnası ve sonrası MİT özel operasyon ekibi ve sivile herhangi zarar gelmediği bildirildi.

DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı! DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı!

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