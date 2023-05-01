DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlar sonucunda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nden TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa "Cumhurbaşkanı Özel Yayını"na katılarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunurken terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!

SURİYE OPERASYONUNDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdoğan; "Milli İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani bu tür DEAŞ'ın başındaki kişileri, şurada buradaki terör örgütlerinin başlarını Amerika, vesaire etkisiz hale getirdiği zaman dünyayı ayağa kaldırırlar. İşte buyurun, şu anda biz DEAŞ'la ilgili bir değil, iki değil, üç değil, kaç tanesini etkisiz hale getirdik. PKK ile ilgili kaç tanesini etkisiz hale getirdik." duyurdu.

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