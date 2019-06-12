DEAŞ’ın toprağa gömülü 5 deposu bulundu

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda birçok örgütsel malzeme ele geçirilirken, 5 adet toprağa gömülü depo bulundu.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün Suriye'de etki alanlarını yitirmesiyle birlikte Türkiye'de bulunan ve sözde "uyuyan hücreler" olarak tanımlanan örgüt mensuplarına kırsal açılımı yapmaları talimatının iletildiği yönünde alınan bilgiler doğrultusunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili daireleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Aylarca süren titiz çalışmalar neticesinde örgüt mensuplarının Mersin'in Anamur ilçesi kırsalında örgütsel faaliyetler ve eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 1 Haziran tarihinde harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin'in Anamur ve Tarsus ilçeleriyle, Bursa, Yalova ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 2'si kadın 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda birçok örgütsel ve dijital malzemeler ile örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Toprağa gömülü 5 depo bulundu

Ekiplerin yer göstermeleri ve devam eden çalışmalarında, örgütün Anamur ilçesi kırsalında depolar yaptığı belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerince belirlenen noktalarda yapılan aramalarda, toprağa gömülü 5 adet depo bulunurken, depolarda bol miktarda gıda maddesi, uyku tulumları, sırt çantaları ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Örgütün kırsal alanlarda diğer terör örgütleri benzeri barınma alanları oluşturarak keşif ve eğitim faaliyetlerinde bulunacakları ve akabinde her türlü eyleme tevessül edecekleri de tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA