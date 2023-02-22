Declan Carville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Carville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Carville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Carville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Carville 13 Aralık 1989 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Carville Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Declan Carville'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Declan Carville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Declan Carville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Declan Carville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Carville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Rathfriland

1 Ağustos 2015 yılında Newry City

9 Haziran 2019 yılında Ballymena

28 Ocak 2020 yılında Newry City

Declan Carville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Carville şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Orchard City, Bessbrook United

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.