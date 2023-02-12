Declan Gallagher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Gallagher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Gallagher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Gallagher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Gallagher 13 Şubat 1991 tarihinde Rutherglen şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Declan Patrick Gallagher şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Gallagher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asa Sports yapmaktadır. Declan Gallagher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Declan Gallagher'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Declan Gallagher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Declan Gallagher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Declan Gallagher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Gallagher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Celtic U20

1 Ekim 2010 yılında Stranraer

1 Mayıs 2011 yılında Celtic U20

1 Ağu 2011 yılında Clyde FC

1 Temmuz 2012 yılında Dundee FC

4 Temmuz 2014 yılında Livingston FC

3 Şubat 2016 yılında ara verdi

5 Ocak 2017 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2019 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

Declan Gallagher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Gallagher şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Declan Gallagher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hamilton Academical FC , Celtic FC

İskoçya takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.