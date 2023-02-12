Declan Glass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Glass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Glass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Glass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Glass 7 Haziran 2000 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Glass Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Declan Glass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Declan Glass'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Declan Glass Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Declan Glass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Declan Glass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Glass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee Utd U17

3 Temmuz 2017 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Utd. B

18 Ocak 2019 yılında Airdrieonians

5 Mayıs 2019 yılında Dundee Utd. B

22 Temmuz 2019 yılında Cove Rangers FC

3 Ocak 2020 yılında Dundee Utd. B

1 Temmuz 2020 yılında Dundee United

2 Şubat 2022 yılında Kilmarnock FC

10 Mayıs 2022 yılında Dundee United

29 Temmuz 2022 yılında Derry City

30 Kasım 2022 yılında Dundee United

6 Ocak 2023 yılında Cove Rangers FC

31 Mayıs 2023 yılında Dundee United

Declan Glass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Glass şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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