Dedaş’tan Şanlıurfa’ya 2 buçuk milyar TL ek yatırım

Sürdürülebilirlik ve çevre odaklı çalışmalarının yanında hizmet bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmeye devam eden Dicle Elektrik, yer aldığı her ilde yatırımlarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Dedaş’tan Şanlıurfa’ya 2 buçuk milyar TL ek yatırım

Sürdürülebilirlik ve çevre odaklı çalışmalarının yanında hizmet bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmeye devam eden Dicle Elektrik, yer aldığı her ilde yatırımlarını sürdürüyor. Geride bıraktığı 10 yılık özelleşme sürecinde Şanlıurfa için yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştiren şirket, 2023 yılı yatırım planını da devreye aldı. Bu çerçevede Dicle Elektrik, bugüne kadar Şanlıurfa için gerçekleştirdiği yatırımların neredeyse toplamına tekabül eden 2 buçuk milyar TL'yi aşan bir yatırımı yılsonuna kadar tamamlayacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, altyapı geliştirme çalışmaları çerçevedeki yatırımlarını Şanlıurfa ile sürdürüyor. 2023 yılı içinde Şanlıurfa genelinde yaklaşık 2 buçuk milyar TL'den fazla yatırım gerçekleştirecek olan şirket, söz konusu yatırımın neredeyse yarısına denk gelen yaklaşık 1,84 milyar TL'nin, il merkezi ve ilçelerdeki şebekelerin yenilenerek güçlendirilmesi için harcanmasını planladı. Bununla birlikte ilçedeki dağıtım merkezi modernizasyonuna yaklaşık 411 milyon TL, kırsaldaki köy şebekelerinin iyileştirilmesine yaklaşık 240 milyon TL ve aydınlatma şebekeleri için de yaklaşık 3 milyon TL harcanacak.

Suruç'ta şebeke güçleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 12 binin üzerinde abonenin yararlanacağı alçak, orta ve yüksek gerilim yeraltı şebekesi ile aydınlatma şebeke yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Sarayaltı ve Yıldırım mahallelerine toplam 14 yeni trafo ve 10 monoblok beton köşklü trafo kurma kararı aldı. Bu iki mahalle, bin 280 adet yeni aydınlatma direğiyle daha aydınlık caddelere ve sokaklara sahip olacak. Suruç'ta yürütülen yaklaşık 400 milyon liralık şebeke güçlendirme ve yenileme çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Yatırımın bir parçası olarak havai hatlar yerin altına indirilecek. Kurulacak olan alçak gerilim sayaç otomasyon panoları ve direk üstü sayaç otomasyon panolarıyla Suruçluların, daha kaliteli ve sürekli elektrik hizmetinden faydalanması planlanıyor.

Siverek ilçesine 250 milyon TL'yi aşkın yatırım yapılıyor

2023 yılında tamamlanması öngörülen 510 milyon TL'yi aşkın Siverek yatırımı çerçevesinde Dicle Elektrik, Fırat, Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallelerinde sıkı bir çalışma süreci içerisinde. Şirket, bu mahallelerde toplamda 35 yeni kök binası ve iki Mod-5b binasının yapımına devam ediyor. Ayrıca Dicle Elektrik, Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP), Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) ve Tip-3(box) olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 panonun montajını gerçekleştirecek. Mahallelere daha aydınlık bir görünüm kazandırmak için 200'ü aşkın adet beton direğin yanı sıra 3 binden fazla galvanizli direğin dikilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Şanlıurfa'ya heyecanlandıran yatırım

Gerçekleştirilen yatırımların önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Yaptığımız yatırımlarla bölgeye değer katmaya ve istihdama katkı sunarak bölge ile kurduğumuz organik bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgenin kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmetine kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz gayret gösteriyor. Bu yıl Şanlıurfa için büyük bir yatırıma daha imza atacak olmanın heyecanı içindeyiz. Sorumluluk bölgelerimizde altyapı yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dedaş’tan Şanlıurfa’ya 2 buçuk milyar TL ek yatırım

Dedaş’tan Şanlıurfa’ya 2 buçuk milyar TL ek yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aydın Ticaret Borsası ve Üyeleri WorldFood İstanbul 2023’de yoğun ilgi gördü
Aydın Ticaret Borsası ve Üyeleri WorldFood İstanbul 2023’de yoğun ilgi gördü
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan görevden ayrıldı, Neden görevden ayrıldı? İşte detaylar
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan görevden ayrıldı, Neden görevden ayrıldı? İşte detaylar
Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı
Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı
Son Haberler
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
İkinci el lüks otomobillerde satışlar tamamen durdu
İkinci el lüks otomobillerde satışlar tamamen durdu
Dünyaya akü ihraç eden firma, ürünlerini bu fuarda tanıttı
Dünyaya akü ihraç eden firma, ürünlerini bu fuarda tanıttı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Altıntaş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları
Altıntaş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları
Merkezefendi’ye yeni tesis kazandırılıyor
Merkezefendi’ye yeni tesis kazandırılıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!