Dedaş’tan Şanlıurfa’ya 2 buçuk milyar TL ek yatırım

Sürdürülebilirlik ve çevre odaklı çalışmalarının yanında hizmet bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmeye devam eden Dicle Elektrik, yer aldığı her ilde yatırımlarını sürdürüyor. Geride bıraktığı 10 yılık özelleşme sürecinde Şanlıurfa için yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştiren şirket, 2023 yılı yatırım planını da devreye aldı. Bu çerçevede Dicle Elektrik, bugüne kadar Şanlıurfa için gerçekleştirdiği yatırımların neredeyse toplamına tekabül eden 2 buçuk milyar TL'yi aşan bir yatırımı yılsonuna kadar tamamlayacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, altyapı geliştirme çalışmaları çerçevedeki yatırımlarını Şanlıurfa ile sürdürüyor. 2023 yılı içinde Şanlıurfa genelinde yaklaşık 2 buçuk milyar TL'den fazla yatırım gerçekleştirecek olan şirket, söz konusu yatırımın neredeyse yarısına denk gelen yaklaşık 1,84 milyar TL'nin, il merkezi ve ilçelerdeki şebekelerin yenilenerek güçlendirilmesi için harcanmasını planladı. Bununla birlikte ilçedeki dağıtım merkezi modernizasyonuna yaklaşık 411 milyon TL, kırsaldaki köy şebekelerinin iyileştirilmesine yaklaşık 240 milyon TL ve aydınlatma şebekeleri için de yaklaşık 3 milyon TL harcanacak.

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Suruç'ta şebeke güçleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 12 binin üzerinde abonenin yararlanacağı alçak, orta ve yüksek gerilim yeraltı şebekesi ile aydınlatma şebeke yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Sarayaltı ve Yıldırım mahallelerine toplam 14 yeni trafo ve 10 monoblok beton köşklü trafo kurma kararı aldı. Bu iki mahalle, bin 280 adet yeni aydınlatma direğiyle daha aydınlık caddelere ve sokaklara sahip olacak. Suruç'ta yürütülen yaklaşık 400 milyon liralık şebeke güçlendirme ve yenileme çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Yatırımın bir parçası olarak havai hatlar yerin altına indirilecek. Kurulacak olan alçak gerilim sayaç otomasyon panoları ve direk üstü sayaç otomasyon panolarıyla Suruçluların, daha kaliteli ve sürekli elektrik hizmetinden faydalanması planlanıyor.

Siverek ilçesine 250 milyon TL'yi aşkın yatırım yapılıyor

2023 yılında tamamlanması öngörülen 510 milyon TL'yi aşkın Siverek yatırımı çerçevesinde Dicle Elektrik, Fırat, Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallelerinde sıkı bir çalışma süreci içerisinde. Şirket, bu mahallelerde toplamda 35 yeni kök binası ve iki Mod-5b binasının yapımına devam ediyor. Ayrıca Dicle Elektrik, Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP), Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) ve Tip-3(box) olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 panonun montajını gerçekleştirecek. Mahallelere daha aydınlık bir görünüm kazandırmak için 200'ü aşkın adet beton direğin yanı sıra 3 binden fazla galvanizli direğin dikilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Şanlıurfa'ya heyecanlandıran yatırım

Gerçekleştirilen yatırımların önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Yaptığımız yatırımlarla bölgeye değer katmaya ve istihdama katkı sunarak bölge ile kurduğumuz organik bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgenin kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmetine kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz gayret gösteriyor. Bu yıl Şanlıurfa için büyük bir yatırıma daha imza atacak olmanın heyecanı içindeyiz. Sorumluluk bölgelerimizde altyapı yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)