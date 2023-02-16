Dede Baiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dede Baiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dede Baiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dede Baiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dede Baiano 11 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel dos Santos Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dede Baiano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dede Baiano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Dede Baiano'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dede Baiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dede Baiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dede Baiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dede Baiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2022 yılında Nova Mutum EC

28 Kasım 2022 yılında Alagoinhas-BA

Dede Baiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dede Baiano şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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