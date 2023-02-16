Dede Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dede Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dede Celik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dede Celik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dede Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dede Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dede Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dede Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dede Celik 1 Kasım 1987 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Dede Çelik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dede Celik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dede Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Muş 1984 Muşspor futbol takımında oynamaktadır. Muş 1984 Muşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dede Celik'nin Muş 1984 Muşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dede Celikboyu ve yaşı kaç

Dede Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dede Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dede Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dede Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2005 yılında Etimesgut Şeker

29 Ağu 2006 yılında Ceyhanspor

4 Temmuz 2007 yılında İnegölspor

29 Ağu 2008 yılında Orhangazi GB

31 Ağu 2009 yılında Ispartaspor

26 Temmuz 2010 yılında Hatayspor

16 Ağu 2011 yılında Ankara Demir

18 Ocak 2012 yılında Erzurum BB

3 Eylül 2013 yılında Gaziosmanpaşa

14 Ocak 2014 yılında Kahramanmaraş

22 Ağu 2015 yılında Keçiörengücü

1 Şubat 2016 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2016 yılında Keçiörengücü

29 Ağu 2016 yılında Eyüpspor

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

21 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

4 Eylül 2020 yılında İskenderun FK

1 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

25 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

Dede Celik kimdir

Dede Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dede Celik şuan Muş 1984 Muşspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dede Celik nereli

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