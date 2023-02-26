Dede İshmael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dede İshmael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dede İshmael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dede İshmael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dede İshmael 10 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dede İshmael Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Dede İshmael'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dede İshmael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dede İshmael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dede İshmael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dede İshmael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dede İshmael şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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