Dede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dede 22 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jhosef Pedro Santos Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dede Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dede'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2019 yılında Moto Club MA

17 Ocak 2020 yılında CS Sergipe-SE

10 Şubat 2021 yılında UNIRB

23 Nisan 2021 yılında Vitória-PE

1 Ocak 2022 yılında Santa Maria-DF

20 Mayıs 2022 yılında Botafogo-BA

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Dede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dede şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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