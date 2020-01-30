Dede mesleği sobacılığı yarım asırdır sürdürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Erdoğan Uygun, yaklaşık yarım asırdır yaptığı sobalarla dede mesleğini yaşatıyor.

Gelişen teknolojiyle eski önemini yitiren mesleğini yaşatmaya çalışan Uygun, babasından öğrendiği sanatını ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem en gözde mesleklerden biri olan sobacılığın, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar tarafından icra edildiğini söyledi.

Çırak yetişmediği için mesleğin kısa sürede yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Uygun, bu meslekte eleman yetişmemesi ve diğer ısıtıcıların revaçta olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Uygun, doğal gazın kullanımının artmasıyla soba üretiminin düştüğünü anlatarak, "Eskiden köy olan mahallelerin bazılarına doğal gaz gelmesine rağmen vatandaş doğal gaz yakmıyor, sobayı tercih ediyor. Hele şu anda döküm dediğimiz kuzine sobalar daha çok tercih ediliyor. Vatandaşlar hem ısınıyor hem de fırınında ve üstünde yemeklerini yapıyor." diye konuştu.

Mesleği üç kuşaktır sürdürdüğünü dile getiren Uygun, "1980 yıllarından sonra bu mesleğe rağbet olmamaya başladı. Bizim kuşaktan sonra bu meslek biter. Bu işin kaybolmaması için çok uğraş verdim. Bu mesleği kaybolmaması için biz ayakta tutuyoruz." dedi.





Kaynak: AA