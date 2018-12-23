Dededen kalma yöntemle hasır küfelerde sele zeytini hazırlıyor

BURSA (AA) - ŞENOL POYRAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde ailesi üç kuşaktır zeytincilik yapan Ayhan Yıldırım, dedesi ve babasından öğrendiği yöntemle hasır küfelerde hazırladığı kuru sele zeytinini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yıldırım'ın Yeşil Cami Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki zeytin deposunda hazırladığı zeytinler, Türkiye'nin yanı sıra talep üzerine Almanya'ya da gönderiliyor.

İznik'te zeytincilik yapan Yıldırım (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofralık zeytin hazırlama konusunda, geleneksel yöntemlerin yerini uzun zamandır salamura havuzları ve plastik bidonların aldığını söyledi.

Son yıllarda ise müşterilerinin doğal ürünleri tercih ettiğini, bunun üzerine arayışa girdiğini anlatan Yıldırım, 10 yıl önce dedesinden kalma yöntemlere döndüğünü dile getirdi.

Yıldırım, unutulmaya yüz tutmuş hasır küfelerde kuru sele zeytin yaptığını ve büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, ''40 yıl önce dedemin yaptığı zeytinler hep aklımızdaydı, çok lezzetliydi. Ben de bu yöntemle önce kendim için zeytin yapıp, tükettim. Sonrasında müşterilerime numune olarak gönderdim, tuz oranı sıfır olan kuru sele zeytinlerimizi müşterilerimiz çok beğendi. 10 senedir düzenli olarak, her yıl 2 ton küfede zeytin yapıp satıyorum." diye konuştu.

- "Poyrazı yemiş, buruşmuş zeytinlerin seçilmesi gerekir"

"Hasır küfe"lerde kuru sele zeytini hazırlama sürecine de değinen Yıldırım, şunları aktardı:



"Küfede zeytin kurarken, poyrazı yemiş, içerisindeki suyu çekilmiş, bir miktar buruşmuş zeytinlerin seçilmesi gerekir. Bunun için hasat zamanı bazı bölgelerdeki zeytinleri toplamayız ve soğuktan buruşmasını bekleriz. Topladığımız zeytini güzelce yıkayıp ilacından ve pisliklerinden arındırdıktan sonra, ezik ve çürük olanları ayıklarız sert, diri olanları yüzde 10 oranında iri kaya tuzu ya da salamura tuzu ile küfeye doldururuz. Birkaç günde bir ters düz ederek tuzun her yere eşit dağılmasını sağlarız. 15 gün gibi kısa zamanda zeytinlerimiz yenilecek kıvama gelir."



Yıldırım, bu yöntemle hazırladığı zeytinleri, Türkiye'nin yanı sıra talep üzerine Almanya'daki müşterilerine de gönderdiğini belirtti.



Kaynak: AA