Dededen toruna kalan su değirmeni

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan emekli İsmail Kuşçuoğlu, doğal un arayanlar için dedesinden kalan tarihi değirmende un üretiyor.

Mudurnu ilçesi Yaylabeli köyünde yalnız yaşayan 68 yaşındaki İsmail Kuşçuoğlu, yaklaşık 100 yıllık olduğunu tahmin ettiği un değirmenini yeniden aktif hale getirerek köyündeki ve bölgedeki insanlar için un üretiyor. Çocukluğunda dedesi ve babasıyla birlikte çalıştırdıkları değirmene gelerek hem vatandaşlar için un üreten hem de nostaljik anlar yaşayan Kuşçuoğlu, Mudurnu'da kalan son tarihi değirmenin de sahibi.

Değirmenciliğin dedesinden ve babasından kendisine miras kaldığını söyleyen Kuşçuoğlu, çalıştırdığı değirmenden bir kazanç beklemediğini ve işini hobi olarak yaptığını belirterek, "Değirmeni 1937'de dedem yapmış. Ondan önceki tarihi hiç bilemiyorum. Bu yaşıma kadar değirmende değirmencilik yapıyorum. Babadan, dededen kalma olduğu için bizde de böyle gidiyor. Bölgemizde benden başka da yok. Bir tek bende var böyle düzeni olan. Kazancımdan falan değil, bunu hobi olarak devam ettiriyorum. Komşunun, etraftan başka bir vatandaşın işi görülsün. Eski yaşamı yaşatmak amaçlı bunu devam ettiriyorum. Buradaki un esas undur. Fabrika unlarına falan benzemez. Esas enerji, doğallık bunda. Hiçbir katkı maddesi konulmuyor. Kepek olduğu için insanlar bunu özenerek alıyor" dedi.

Vatandaşların getirdiği buğdayları değirmeninde un haline getirirken zaman zaman gençlik yıllarını hatırlayarak duygulu türküler de söyleyen Kuşçuoğlu, doğanın bozulmasıyla suların da azaldığını ancak değirmen ustası olduğu için az suyla değirmeni döndürmeyi başardığını kaydetti.

Kaynak: İHA