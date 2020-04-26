Dedesinin tahtadan yaptığı engelleri aşarak hayallerine koşuyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çok sevdiği pistlerden ayrı kalan "400 metre engelli koşu" sporcusu Zehra Beyhan, dedesinin tahtadan yaptığı engel parkurlarıyla antrenmanlarına devam ediyor.

4 yıldır atletizmle ilgilenen İnegöl Spor Lisesi 1. sınıf öğrencisi Zehra Beyhan (15), koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde yaşayan dedesinin yanına geldi.

Burada çok sevdiği spordan uzaklaşmamak için antrenmanlarına koşu yaparak devam eden Beyhan'ın dedesi Alaaddin San, torununun branşına uygun çalışması için uluslararası standarttaki ölçülere uygun tahtadan engel parkuru yaptı.

Dedesinin yaptığı engel parkurlarında çalışmalarını sürdüren Zehra Beyhan, milli takıma seçilip uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyor.

Beyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda kros koştuğunu, bu sene ise antrenörü Mehmet Çetin'in tavsiyesiyle engelli koşmaya başladığını anlattı.

Takım halinde Türkiye şampiyonluğu ve ikincilikleri yaşadığını belirten Beyhan, şöyle konuştu:

"İnegöl merkezde yaşıyordum. Virüs salgınından sonra 1 hafta boyunca antrenman yapamadım. Apartmanda merdivenlerde çalıştım. Sonraki süreçte köye geldim. Burada koşu yaparak antrenmanlarıma devam ettim. Engel parkurum olmadığı için dedem bunu görünce bana engel yapmaya karar verdi. Engel platformu yapıldıktan sonra hocamın gönderdiği programa göre antrenmanlarımı sürdürüyorum."

Beyhan, çalışmalarını videoya kaydettiğini ve sosyal medyadan paylaştığını ifade ederek, "Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da benim videomu sayfasında paylaşmış, bu beni çok mutlu etti. Bu yıl için 16 yaş altı Türkiye şampiyonu olup ilerleyen zamanlarda da milli takıma girip en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum. Çalışmalarıma yoğun devam edip başaracağım inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Torunumdan uluslararası başarı bekliyoruz"

Dede Alaaddin San da torununu sadece koşu yaparken gördüğünü ve engel parkuru olmamasına kayıtsız kalmadığını söyledi.

Beyhan'ın antrenörüyle görüştüğünü ve engel parkurunun ölçülerini aldığını anlatan San, "Ölçüleri aldıktan sonra bunları yaptım. Torunumdan beklentimiz büyük. Çalışkan ve hevesli. İstediği yere kadar gidebilir, biz arkasındayız. Torunumdan uluslararası başarı bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA