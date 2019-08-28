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  3. Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, kaybolan Suriyeli Halil el Halil'in (9) suda cansız bedeni bulundu.

Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, kaybolan Suriyeli Halil el Halil'in (9) suda cansız bedeni bulundu. Halil'in cesedi, sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen ailesi de gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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