'Dedikodular, Kazı Kazan satışlarını olumsuz etkiledi'

İZMİR Milli Piyango Satıcıları ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Kazı Kazan" kartlarına ikramiye çıkma olasılığı ve şeffaflığı ile ilgili verilen soru önergesinin ardından sosyal medyada dedikoduların dolaşmaya başladığını, bu paylaşımların satışları olumsuz etkilediğini belirterek, tepki gösterdi.

İzmir Milli Piyango Satıcıları ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Çakmak, şans oyunlarına ilişkin yapılan olumsuz açıklamalardan üyelerinin mağdur olduğunu savundu. Çakmak, "Devlet güvencesi altında, ciddi organizasyonlarla piyasaya dağıtılan oyunlar hakkında şaibe taşıyan açıklamalar, zaten düşük olan işlerimizi daha da baltalamakta. Halk tedirgin olunca üyelerimizin ekmeği daha da ufalıyor" diye konuştu.

Siyasilerin piyango ve şans oyunlarına ilişkin politik açıklamalar yapmasını eleştiren Çakmak, "Siyaseten partiler birbirleri ile mücadele edebilir ancak politikalarında şans oyunları gibi hassas bir konuyu kullanmaları en çok Piyango İdaresi'nin eli ayağı olan üyelerimizi ve Türkiye genelindeki 10 bin 600 seyyar bayiyi mağdur etmektedir. Milli Piyango bileti ve "Kazı Kazan" kartı satan üyelerimizin çoğu seyyar, emekli, kadın veya engelli üyelerimizden oluşuyor. Piyango bileti satmak dışında bu insanların çalışabilmeleri çok zor. Dolayısıyla bir biletten yüzde 9,7, "Kazı Kazan'dan yüzde 8 gibi oldukça sınırlı komisyon alsa bile bu işi yapmak zorundalar. Tüm bu güçlüklere rağmen çabalayan üyelerimiz, bir de şans oyunlarına ilişkin her olumsuz haberlerden darbe yiyor. Bu nedenle siyasilerimizin daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Son olarak CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, şans oyunlarına ilişkin verdiği soru önergesine değinen Çakmak, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle verilen önergede "Kazı Kazan" kartlarına dikkat çekilmiş, ikramiye çıkma olasılığı ve oyunun şeffaflığı sorgulanmıştır. Böyle bir önergeden sonra özellikle sosyal medyada dolaşan dedikoduların da önlenemeyeceği göz önüne alındığında, "Kazı Kazan" satışlarımızın düşeceği aşikardır. Sosyal medyada bizi yaralayan ve gerçeğe aykırı haberleri yayanlar için avukatımız vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

'KAZANMA İHTİMALİ EN YÜKSEK OYUN'

'Kazı Kazan" kartlarının, Piyango İdaresi'nin kazanma ihtimali en yüksek oyunlarından olduğunu belirten Paşa Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyemiz daha işin başında, her "Kazı Kazan" paketinin meblağının yüzde 58'ini ikramiye olarak dağıtma garantisi ile idareden paketini almaktadır. Yani bir paket "Kazı Kazan" kartı 1000 liradır; ancak üyemiz Piyango İdaresi'ne her paket için 420 lira ödemektedir. Buna göre, "Kazı Kazan" oynayacak vatandaşlarımızın 580 liralık bir meblağı ödül olarak kazanacakları zaten işin başında garantilenmektedir. Bunun dışında vatandaşların kalan kartlarda 200 bin liraya kadar ikramiye kazanma ihtimali de bulunuyor. Zaten her "Kazı Kazan" kartının arkasında ikramiye meblağları ve adetleri yazılı. Bu nedenle asılsız iddiaların, söylemlerin vatandaşlarımızın aklını karıştırmasını istemiyoruz."

