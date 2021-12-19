Dedüksiyon ne demek, TDK'ya göre Dedüksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dedüksiyon ne demek? Dedüksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dedüksiyon kelimesi. Peki dedüksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dedüksiyon nedir, dedüksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEDÜKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dedüksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dedüksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dedüksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tümdengelim

