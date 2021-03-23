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  3. Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

İnternetin derin katmanı olarak bilinen ve yalnızca belirli programlarla giriş sağlanabilen, illegal sanal alem deep webde koronavirüs skandalına imza atıldı. Buradan yüksek fiyatlarla koronavirüs aşıları, aşı pasaportu ve sahte test sonuçları satıldığı öğrenildi.

Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

İnternetin derin katmanı olarak adlandırılan, yalnızca belirli programlar aracılığıyla erişim sağlanabilen ve illegal birçok konunun ele alındığı deep web'de Kovid-19 aşıları, aşı pasaportları ve sahte koronavirüs testi sonuçları satıldığı öğrenildi.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

BBC'nin haberine göre, Astra Zeneca, Sputnik, Sinopharm ve Johnson & Johnson (Janssen) aşılarının fiyatı 500 dolarla 750 dolar arasında değişiyor.

Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

Sahte aşı sertifikaları ise 150 dolardan başlayan fiyatlardan alıcı buluyor.

Araştırmacılar, aşı bağlantılı dark web ilanlarında son dönemde büyük bir artışın görüldüğünü söylüyor.

   İKİ TANE ALANA ÜÇÜN CÜSÜ BEDAVA

İki negatif test satın alana üçüncüsü bedava gibi kampanyalara gidildiği söylenen deep web'de ödemelerin bitcoin ile yapıldığını söyleyen uzmanlar, satıcıların bulunmasının son derece zor olduğuna dikkat çekiyor. 

Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

Uzmanların irtibata geçtikleri bir  satıcının, sahte aşı belgesi için sadece isim ve sertifikaya yazdırmak istedikleri aşı tarihlerini sorduğu ve "Hiç endişelenmeyin. Bu bizim işimiz. Defalarca yaptık ve hiç sorun çıkmadı" cevabını aldıkları iddia edildi.  

Check Point uzmanlarından Oded Vanunu, "Bu yolla aşı, aşı kartı ya da negatif test sonucu almak son derece riskli. Çünkü hacker'lar daha çok paranızla ve kişisel bilgilerinizle ilgileniyorlar" dedi.

Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

Vanunu, araştırmaları için bir hacker'dan  750 dolara bir Sinopharm aşısı aldıklarını ama henüz bunun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

QR KOD TAVSİYESİ

Check Point, tüm ülkelerin sahteciliği önlemek için QR kod sistemine geçmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Deep web'de koronavirüs skandalı: Sahte negatif testler satılıyor!

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, geçtiğimiz günlerde "Yeşil Dijital Sertifika" planları yaptıklarını açıklamıştı. Kovid aşısı yaptıran, ya da testi negatif çıkanların veya koronavirüs geçirip iyileşen kişilerin bu sertifikalarla AB sınırları içinde seyahat edebilmesi planlanıyor.

   

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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