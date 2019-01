Deepak Chopra Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DEEPAK CHOPRA KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Ekim.1947

Deepak Chopra kaç yaşında : 72

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Doktor, Yazar

Deepak Chopra doğum yeri : Yeni Delhi, Hindistan

DEEPAK CHOPRA BİYOGRAFİSİ

Hint asıllı Amerikalı hekim ve alternatif tıp uzmanıdır. TIME dergisine göre 20.yy’dɑ Amerikɑ’nın en önemli 100 insɑnındɑn birisidir.

Deepak Chopra, 22 Ekim 1947 tarihinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de doğmuştur. Büyükbabası İngiliz ordusunda bir çavuş idi, babası ise tanınmış bir kardiyologdur. Deepak Chopra ilköğretimini Yeni Delhi’deki St. Columba’s School’da yaptı. 1969 yılında All India Institute of Medical Sciences’den mezun oldu.

1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. 1980’li yıllarda meditasyon uygulamalarına başladı. 1984’te, Ayurvedik Tıbbı Amerika Birleşik Devletleri’ne tanıtmıştır ve bir yıl içerisinde Lancaster, Massachusetts’teki Ayurvedik Stres Yönetimi ve Davranışsal Tıp Sağlık Merkezi’ni kurdu. 1995 yılında Kaliforniya’da Chopra Merkezi’ni kurdu. Hɑrvɑrd Üniversitesi Tıp Fɑkültesinde Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Ayurvedik Tıp Amerikan Derneği’nin de Kurucu Başkanıdır.

Deepak Chopra, Hint asıllı Amerikalı hekim, yazar, konuşmacı ve alternatif tıp uzmanıdır. Deepak Chopra, aynı zamanda dünya çapında eğitimler de veriyor. Bugüne kadar Cenevre’deki Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Londra Kraliyet Tıp Akademisi gibi önemli kuruluşlarda eğitim verdi.

65’yi aşkın kitabı vardır. Bu kitapları 85’den farklı dile çevrilmiş ve dünyada yaklaşık 20 milyon adet satm Best Seller Listesine girmiştir.

Deepak Chopra, 1970 yılında Rita Chopra ile evlendi. Gotham Chopra, Mallika Chopra adlarında çocukları vardır.

Deepak Chopra, 14 Ocak 2009 tarihinde İstanbul Maslak TIM Center da seminerde konuşma yaptı.

Ödülleri :

Albert Einstein Tıp Akɑdemisi Onur Ödülü sɑhibi Itɑlyɑn Cumhurbɑşkɑnlığı Bilim Ödülü Sɑhibi

Kitapları :

- Ruh İkizi ( Soul Mate ),

- Mutluluk Melekleri ( The Daughters of Joy ),

- Buddha-Bir Aydınlanma Hikayesi,

- Başarının 7 Spirütüel Yasası (The Seven Spiritual Laws of Success ),

- Kuantum İyileşme ( Quantum Healing ),

- Sen Gözlerinde Yıldızlarla,

- Koşulsuz Yaşam,

- Işığın Efendileri ( Lords of Light ),

- Aşkın Yolu ( The Path to Love ),

- Tanrı’yı Tanımak ( How To Know God ),

- Güç Özgürlük ve Lütuf ( Power Freesom and Grace ),

- Yaşlanmaz Beden-Sonsuz Zihin ( Ageless Body-Timeless Mind ),

- Gölge Etkisi,

- Super Brain,

- Tanrı ( God ),

- Hayatı Kolaylaştırın,

- Yeter ki İste-Tesadüfün Sonsuz Gücünden Yararlanmak ( The Spontoneous Fulfillment of Desire ),

- Sırlar Kitabı-Yaşamın Gizli Boyutlarını Keşfetmek ( The Book of Secrets ),

- Genç Kal Uzun Yaşa ( Grow Younger Live Younger ),

- Kusursuz Sağlık (Perfect Health

- Muhammad: A Story of the Last Prophet

- Self Power: Spiritual Solutions to Life's Greatest Challenges

- Deepak'a Sorun: Sağlık

- Barış Tek Yoldur

- The Future of God: A practical approach to Spirituality for our Times

- What Are You Hungry For?: The Chopra Solution to Permanent Weight Loss, Well-Being

- Super Genes: Harnessing the Vast Potential of Your Genome for Optimum Health and Well-Being

- On My Way to a Happy Life

- Creating Affluence

- The Book of Secrets PB

- How to Know God PB

- Reinventing the Body, Resurrecting the Soul: How to Create a New You