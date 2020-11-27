Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada dijital müzik dinleme platformlarından biri olan Tidal'ın lisans başvurusu yapmaması sebebiyle sulh ceza hakimliğine başvurulduğunu ve ilgili mahkemenin söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verdiğini belirtti. RTÜK'ten yapılan bu açıklamanın ardından çok sayıda internet kullanıcısı Deezer'ın durumuna ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Deezer nedir? | Deezer Türkiye nasıl kullanılır? | Deezer kapatıldı mı? İşte ayrıntılar...

DEEZER NEDİR?

Deezer istediğiniz müzik türünde istediğiniz şarkıyı dinleyebileceğiniz bir müzik platformudur.

Deezer'da 35 milyondan fazla şarkı vardır. Deezer'da kendi playlistinixi oluşturabilir ve bunu istediğiniz kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Kendinize özel bir playlist oluşturabildiğiniz Deezer’e ücretsiz mensup olunabilmektedir.

DEEZER NASIL KULLANILIR?

Bedava ve sınırsızca müzik dinleyebileceğiniz Deezer’a ilk girişinizde mensup olmanız gerekiyor. İstediğiniz zaman müzik dinleyebileceğiniz bu sisteme Facebook hesabınızla ya da Google Plus hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca E-Mail adresinizle, şifrenizi tespit ederek, kullanıcı isminizi yazarak ve cinsiyet ile yaşınızı girdikten sonra mensup olabileceğiniz bir ekran da Deezer'da mevcuttur.

Deezer’ı telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. IOS ve Android işletim sistemlerine ait marketlerde yer alan Deezer Music uygulamasını ücretsiz olarak indirerek müzik keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Ayrıca Deezer'ın en güzel özelliklerinden biri de arka planda çalışabilme özelliği. Müziğinizi açtıktan sonra telefonunuzda başka işlemler de yapabilme olanağına sahipsiniz. Deezer web tabanlı bir müzik yayını servisidir. Kullanıcıların çevrimiçi yahut çevrimdışı olarak çeşitli cihazlarda müzik dinlemelerini sağlar. Paris, Fransa’da yaratılmıştır. Deezer 30 milyon lisanslı müzik parçası, 30.000’den fazla radyo kanalı ve 12 milyon aylık aktif kullanıcıya sahiptir.

DEEZER KAPATILDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital müzik dinleme platformlarından Tidal'ın lisans başvurusu yapmaması nedeniyle sulh ceza hakimliğine başvurulduğunu ve ilgili mahkemenin söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verdiğini bildirdi.

Deezer’ın da 72 saatlik yasal başvurusu süresi dolduğu biliniyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından benzer bir yasağın kısa zamanda Deezer’a da uygulanması öngörülüyor.

TİDAL HAKKINDA

Tidal, dijital müzik dinleme platformlarından biridir. Abonelik tabanlı bir müzik aktarımı yazılımı olan Tidal, 54 ülkede aktif kullanılmaktadır ve 25 milyonun üzerinde şarkı ve 75.000'den fazla video klibe sahiptir.

2014 yılında Aspiro tarafından hayata geçirildi. 2015 yılının ilk çeyreğinde Shawn "Jay Z" Carter'ın sahibi olduğu Project Panther Ltd., Aspiro'yu satın aldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 9 Kasım'da internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerinin ilan edilerek ihtarda bulunulduğu anımsatıldı.

RTÜK'ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde, aralarında dijital müzik dinleme platformlarından com uzantılı tidal URL adresine sahip Tidal'ın da bulunduğu yayıncıların açıkça belirtilerek, kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanındığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır."

ERİŞİM ENGELİ GELEN TİDAL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Yüksek kaliteli müzik dinlemeyi sevenlerin yakından bildiği TIDAL için Türkiye’den bir erişim engeli kararı geldi. Bunun nedeni lisans olayı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçen ay resmi olarak yaptığı açıklama ile Spotify‘ın yeni yasa doğrultusunda lisans başvurusunda bulunmadığını belirtmişti.

RTÜK, Spotify'a yasal başvuru için 72 saatlik bir süre vermiş, ardından da yaptırımların yapılacağını aktarmıştı.

Bir süre sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Spotify'a ilişkin yapılan açıklamada yasal süre içerisinde platform için müracaatın yapıldığını duyumuş ve lisanslama süreçlerine ilişkin hazırlıkların başladığını belirtmişti.

Şu an için TIDAL da aynı durumu yaşıyor. Ama TIDAL 72 saatlik süre zarfında rakibi Spotify gibi lisans başvurusunda bulunmadı.

Bu yüzden de TIDAL erişime kapatıldı. Platform Türkiye’de çok kullanılmasa da servisi kullanan az sayıdaki kişi için alınan bu karar kötü oldu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.”

“Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.”